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У Вірменії проведуть військові навчання з трьома країнами НАТО

23:05 15.06.2026 Пн
2 хв
Дві країни, які братимуть участь у навчаннях, є ядерними
aimg Іван Носальський
У Вірменії проведуть військові навчання з трьома країнами НАТО Ілюстративне фото: військові США братимуть участь у навчаннях у Вірменії (facebook.com/usembarmenia)
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У червні в Вірменії відбудуться міжнародні військові навчання Eagle Partner 2026, спрямовані на підготовку до миротворчих місій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Вірменії в Telegram.

Хто бере участь і мета навчань

Військові навчання відбудуться з 17 по 25 червня. У них візьмуть участь 250 військовослужбовців миротворчої бригади Збройних сил Вірменії.

Також будуть залучені партнери: 58 військових із Сухопутних військ США в Європі та Африці і Національної гвардії Канзасу, 24 представники Збройних сил Франції та 11 - від Греції.

Головна мета маневрів - підвищити рівень взаємодії між підрозділами під час міжнародних миротворчих операцій. Військові відпрацюють завдання з управління, тактичного зв'язку та обміняються досвідом.

У відомстві додали, що підрозділи Вірменії регулярно беруть участь у подібних спільних тренуваннях у країнах-партнерах.

Напруга між Вірменією та Росією

Нагадаємо, Вірменія останнім часом активно заморожує свою участь у структурах безпеки під керівництвом РФ, зокрема в ОДКБ, і розширює співпрацю у сфері оборони з країнами Заходу, зокрема США та Францією.

Минулого року спільні вірмено-американські навчання Eagle Partner вже викликали різку критику та невдоволення з боку Кремля.

Також нещодавно російський диктатор Володимир Путін зажадав, щоб у Вірменії провели референдум щодо можливого членства країни в ЄС. Раніше Єреван заявляв, що хотів би розпочати шлях до Євросоюзу.

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