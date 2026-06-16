Канада начнет перевооружать Польшу в рамках обеспечения независимости от США

Канадская компания Marconi Technologies стала первым производителем за пределами Европы, получившим оборонный контракт в рамках программы SAFE. Компания будет поставлять современное оборудование для вооруженных сил Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.
Компания из Монреаля выиграла тендер на сумму более 10 миллионов долларов. Предметом сделки стали тактические радиостанции канадского производства.
Канадцы будут работать не самостоятельно, а в партнерстве с польским предприятием Enamor International. Это обеспечит быструю интеграцию технологий в польскую армию.
Поставки начнутся уже в этом году. Контракт рассчитан на длительный срок - до 2030 года.
Премьер-министр Марк Карни объявил об этом во время саммита G7 во Франции. Перед встречей с лидерами ЕС он отметил: "Первый конкретный пример. Будет еще много".
Программа "Меры безопасности для Европы" (SAFE) имеет бюджет в 150 миллиардов евро. Ее создали для укрепления оборонного сектора континента. Главная цель инициативы - уменьшить военную зависимость Европы от Соединенных Штатов. Канада стала единственным неевропейским государством, которое официально допустили к участию в этой программе.
Участие в SAFE дает канадцам большие преимущества:
Правительство Канады заплатило за вступление в программу 10 миллионов евро. Чиновники ЕС считают этот взнос справедливым, учитывая масштабы будущих контрактов.
В материале отмечается, что сейчас Оттава начала активное сближение с Брюсселем на фоне сложных отношений с США. Премьер Марк Карни видит в Европе центрального партнера для построения нового мирового порядка. Это касается и безопасности, и торговли.
"Канада и ЕС никогда не были ближе", - подчеркнула президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Стороны уже готовят следующие шаги: лидеры обсудят совместную работу в сфере цифровой торговли. Также в фокусе внимания - добыча критически важного сырья для оборонной промышленности.
Отношения между странами значительно ухудшились из-за многократных заявлений Трампа о том, что "Канада должна стать 51-м штатом". Из-за этого на днях Оттава заявила, что откажется от закупки американских разведывательных самолетов и приобретет их у шведской компании Saab.
Также под вопросом находится закупка истребителей F-35.
В целом, подсчитано, что Трамп угрожал каждому 11-му жителю планеты, если учитывать его угрозы другим странам и совокупное население Земли. Условная или реальная активность президента США охватывает Африку, Азию и обе Америки.