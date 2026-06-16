Канада начнет перевооружать Польшу в рамках обеспечения независимости от США

Канадская компания Marconi Technologies стала первым производителем за пределами Европы, получившим оборонный контракт в рамках программы SAFE. Компания будет поставлять современное оборудование для вооруженных сил Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News .

Компания из Монреаля выиграла тендер на сумму более 10 миллионов долларов. Предметом сделки стали тактические радиостанции канадского производства.

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Канадцы будут работать не самостоятельно, а в партнерстве с польским предприятием Enamor International. Это обеспечит быструю интеграцию технологий в польскую армию.

Поставки начнутся уже в этом году. Контракт рассчитан на длительный срок - до 2030 года.

Премьер-министр Марк Карни объявил об этом во время саммита G7 во Франции. Перед встречей с лидерами ЕС он отметил: "Первый конкретный пример. Будет еще много".

Что такое программа SAFE

Программа "Меры безопасности для Европы" (SAFE) имеет бюджет в 150 миллиардов евро. Ее создали для укрепления оборонного сектора континента. Главная цель инициативы - уменьшить военную зависимость Европы от Соединенных Штатов. Канада стала единственным неевропейским государством, которое официально допустили к участию в этой программе.

Участие в SAFE дает канадцам большие преимущества:

льготный доступ к оборонным заказам;

кредиты с низкими процентами;

возможность реализации совместных проектов с европейскими гигантами.

Правительство Канады заплатило за вступление в программу 10 миллионов евро. Чиновники ЕС считают этот взнос справедливым, учитывая масштабы будущих контрактов.

Новый курс канадского премьера

В материале отмечается, что сейчас Оттава начала активное сближение с Брюсселем на фоне сложных отношений с США. Премьер Марк Карни видит в Европе центрального партнера для построения нового мирового порядка. Это касается и безопасности, и торговли.

"Канада и ЕС никогда не были ближе", - подчеркнула президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Стороны уже готовят следующие шаги: лидеры обсудят совместную работу в сфере цифровой торговли. Также в фокусе внимания - добыча критически важного сырья для оборонной промышленности.