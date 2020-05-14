ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Канада и ООН передали украинским военным аппараты ИВЛ

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 20:38
Канада и ООН передали украинским военным аппараты ИВЛ
Фото: аппарат ИВЛ (УНИАН)

Вооруженные силы Украины получили 7 систем ИВЛ

Правительство Канады и Офис управления ООН по обслуживанию проектов в Украине передали Вооруженным силам Украины 7 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Сообщается, что Вооруженные силы Украины получили 7 систем ИВЛ, которые могут использоваться во время транспортировки и стационарно в отделениях интенсивной терапии.

"Уже на следующей неделе оборудование будет использоваться для оказания неотложной медицинской помощи военнослужащим", - говорится в сообщении.

Отметим, что церемония передачи прошла в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь".

Напомним, Министерство здравоохранения готовится к закупке 200 аппаратов ИВЛ украинского производства.

Как сообщало РБК-Украина, в Министерстве здравоохранения сообщили, что в украинских больницах есть 2 тысячи аппаратов ИВЛ. Также в Офисе президента заявили, что в ближайшие недели украинские больницы получат сотни аппаратов ИВЛ отечественного производства.

Также сообщалось, что концерн "Укроборонпром" ведет переговоры о приватизации обанкротившегося государственного предприятия "Буревестник", который ранее производил аппараты искусственной вентиляции легких "Бриз".

Автор: Виталина Благодатова

Теги Новости Украины ООНКанадаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь