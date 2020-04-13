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Больницы получат сотни аппаратов ИВЛ уже в ближайшие недели, - ОП

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 14:17
Больницы получат сотни аппаратов ИВЛ уже в ближайшие недели, - ОП
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Проверяют технические параметры аппаратов двух украинских компаний

На совещании у президента Владимира Зеленского обсудили возможности поставки в больницы аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели. Сейчас проверяют технические параметры аппаратов двух украинских компаний.

"Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования. Мы сможем лучше обеспечить наших врачей и спасти больше жизней", - отметил Зеленский.

Напомним, в Житомирской области трое пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии из-за коронавируса. Один пациент подключен к аппарату ИВЛ.

Также по состоянию на 13 апреля официально подтверждено 3102 случая инфицирования коронавирусом в Украине.

Добавим, главной причиной высокого уровня инфицирования коронавирусом именно медработников в Винницкой ОГА считают нарушение личной и производственной дисциплины.

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