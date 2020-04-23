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Минздрав закупит 200 аппаратов ИВЛ украинского производства

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 14:59
Минздрав закупит 200 аппаратов ИВЛ украинского производства
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Отечественные аппараты ИВЛ будут готовы к концу мая

Министерство здравоохранения готовится к закупке 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) украинского производства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, аппараты ИВЛ будут готовы к концу мая.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что отечественные аппараты искусственной вентиляции легких будут вдвое дешевле зарубежных аналогов.

"Очень важно, что экспертиза показала высокое качество украинских ИВЛов, и они полностью соответствуют лучшим стандартам. Украинские ИВЛы будут вдвое дешевле, а это означает лучшее обеспечение наших больниц", - отметил Зеленский.

Напомним, в Министерстве здравоохранения ранее сообщили, что в украинских больницах есть 2 тысячи аппаратов ИВЛ. Также в Офисе президента заявили, что в ближайшие недели украинские больницы получат сотни аппаратов ИВЛ отечественного производства.

Также сообщалось, что концерн "Укроборонпром" ведет переговоры о приватизации обанкротившегося государственного предприятия "Буревестник", который ранее производил аппараты искусственной вентиляции легких "Бриз".

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