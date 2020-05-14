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Канада та ООН передали українським військовим апарати ШВЛ

Новини » Коронавірус     14.05.2020 - 20:38
Канада та ООН передали українським військовим апарати ШВЛ
Фото: апарат ШВЛ (УНІАН)

Збройні сили України отримали 7 систем ШВЛ

Уряд Канади та Офіс управління ООН з обслуговування проектів в Україні передали Збройним силам України 7 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Зазначається, що Збройні сили України отримали 7 систем ШВЛ, які можуть використовуватись під час транспортування та стаціонарно у відділеннях інтенсивної терапії.

"Вже наступного тижня обладнання буде використовуватися для надання невідкладної медичної допомоги військовослужбовцям", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що церемонія передачі пройшла у Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь".

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я готується до закупівлі 200 апаратів ШВЛ українського виробництва.

Як повідомляло РБК-Україна, у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що в українських лікарнях є 2 тисячі апаратів ШВЛ. Також у Офісі президента заявили, що у найближчі тижні українські лікарні отримають сотні апаратів ШВЛ вітчизняного виробництва.

Також повідомлялося, що концерн "Укроборонпром" веде переговори щодо приватизації збанкрутілого державного підприємства "Буревісник", який раніше виробляв апарати штучної вентиляції легень "Бриз".

Автор: Виталина Благодатова

Теги Новини України ООНКанадаКоронавірус
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