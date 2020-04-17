ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинского производителя аппаратов ИВЛ могут выставить на продажу, - "Схемы"

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 20:00
Украинского производителя аппаратов ИВЛ могут выставить на продажу, - "Схемы"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

"Укроборонпром" ведет переговоры с Фондом госимущества о приватизации завода "Буревестник"

Концерн "Укроборонпром" ведет переговоры о приватизации обанкротившегося государственного предприятия "Буревестник", который ранее производил аппараты искусственной вентиляции легких "Бриз". Об этом говорится в репортаже "Эхо "Буревестника" программы "Схемы: коррупция в деталях".

В настоящее время производство на предприятии полностью остановлено, а все имущество "Буревестника" арестовано. Из-за накопленных более чем 100 млн долгов завод остался без света, тепла и воды.

"Завод находится в очень затруднительном положении. С точки зрения, может ли завод быть производственным комплексом в будущем - я думаю, что, скорее, нет. Это решение и нашего правления, и завод, конечно, мы готовили для передачи Фонду госимущества", - сообщил заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем.

В свою очередь, в Фонде госимущества отметили, что решение о приватизации завода будет принимать Кабмин, поскольку такой алгоритм действий прописан в уставе "Укроборонпрома".

"Укроборонпром" действительно предложил для приватизации ГП "Киевский государственный завод "Буревестник". Однако, согласно уставу концерна, решение об исключении предприятия из участников концерна должен принимать Кабинет министров. Только после этого Фонд государственного имущества начнет процедуры по возможной приватизации завода", - сообщили в Фонде.

Началом банкротства завода называют 2009 год, когда в мире началась эпидемия свиного гриппа. Тогда "Буревестник" изготовил около 1000 ИВЛ, однако оплату получил примерно за треть из них. С тех пор предприятие начало накапливать долги.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что в украинских больницах есть 2 тысячи аппаратов ИВЛ. Также в Офисе президента заявили, что в ближайшие недели украинские больницы получат сотни аппаратов ИВЛ отечественного производства.

Еще один нардеп выздоровел после COVID-19 В Почаевской лавре подозревают вспышку коронавируса: настоятель не контактирует с медиками
Новости Украины схемылегкиеКоронавирус
News
On Top