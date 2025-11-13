Канада, Британія та Японія можуть надати Україні "репараційні кредити", - єврокомісар

Канада та Велика Британія готові взяти приклад з Європейського Союзу та надати Україні "репараційні кредити" за рахунок заморожених активів Росії. Також в цьому може взяти участь Японія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву європейського комісара Валдіса Домбровскіса, якого цитує The Guardian.
За словами єврокомісара, Велика Британія та Канада розглядають можливість піти назустріч Україні та "відтворити підхід, подібний до репараційних кредитів, пов’язаний з іммобілізованими російськими активами на їхніх територіях". Фактично, це буде той самий "репараційний кредит" під заставу активів Росії.
"Ми також підтримуємо зв’язок, наприклад, з японською владою з цього ж питання", - анонсував Домбровскіс.
Зазначимо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 13 листопада заявила, що Євросоюз може розглянути інші варіанти фінансування України окрім залучення заморожених активів Росії. Погодити "репараційний кредит" не вдається через опір Бельгії.
При цьому відомо, що зараз Європейська комісія працює над новим планом фінансової допомоги Україні. Подробиці цього плану поки що не розголошуються.
На щастя, зволікання з ухваленням кредиту не створює критичних ризиків для України. Головні та невідкладні фінансові потреби держави на 2025 рік уже забезпечені. А лідери ЄС наголосили, що залишаються відданими підтримці України й надалі надаватимуть необхідні ресурси для зміцнення її обороноздатності та протидії російській агресії.