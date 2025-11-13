Канада, Британія та Японія можуть надати Україні "репараційні кредити", - єврокомісар

За словами єврокомісара, Велика Британія та Канада розглядають можливість піти назустріч Україні та "відтворити підхід, подібний до репараційних кредитів, пов’язаний з іммобілізованими російськими активами на їхніх територіях". Фактично, це буде той самий "репараційний кредит" під заставу активів Росії.

"Ми також підтримуємо зв’язок, наприклад, з японською владою з цього ж питання", - анонсував Домбровскіс.