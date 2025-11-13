Канада, Британия и Япония могут дать Украине "репарационные кредиты", - еврокомиссар

По словам еврокомиссара, Великобритания и Канада рассматривают возможность пойти навстречу Украине и "воссоздать подход, подобный репарационным кредитам, связанный с иммобилизованными российскими активами на их территориях". Фактически, это будет тот самый "репарационный кредит" под залог активов России.

"Мы также поддерживаем связь, например, с японскими властями по этому же вопросу", - анонсировал Домбровскис.