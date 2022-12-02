Кампанія терору. В МЗС розповіли про погрози, які отримали посольства України

Закривавлені пакунки, вандалізм й мінування

"Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки", - пише Ніколенко.

За словами речника МЗС, посольства отримували очі тварин, а самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору й мали відповідний запах.

Тим часом помешкання посла в Ватикані зазнало акту вандалізму, а в Казахстані отримали повідомлення про мінування, яке не підтвердилось.

"Посольство в США отримало лист з ксерокопією критичної статті про Україну, але, як і більшість інших конвертів, цей лист синхронно з іншими надійшов із території однієї європейської країни", - відзначає Ніколенко.

Як пояснив голова МЗС Дмитро Кулеба, спроба залякування посольств й консульств України є звичайною кампанією терору. Жалюгідні спроби зупинити нашу країну на дипломатичному фронті жодним чином не залякають наших дипломатів, які й надалі продовжать ефективно працювати.

Ніколенко відзначив, що дипломати й надалі працюють над зміцненням обороноздатності України та забезпеченням українців необхідним енергетичним обладнанням для проходження зими.

"Українська сторона взаємодіє із правоохоронцями іноземних країн задля розслідування всіх випадків погроз, встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності", - пише речник МЗС.

Відповідно до доручення Кулеби, усі посольства та консульства переведені в режим посилених заходів безпеки.

"Закликаємо іноземні уряди гарантувати максимальний захист українських дипломатичних установ відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - додав Ніколенко.

Інцидент з вибухівкою в Іспанії