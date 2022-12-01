Вибух у посольстві: небезпечний пакет отримав іспанський виробник зброї для України

Окрім посольства пакет із вибуховим пристроєм отримала іспанська компанія Instalaza, яка виробляє зброю для постачання Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Periodico .

У середу вдень поліція регіону Арагон та цивільна гвардія отримали від Instalaza повідомлення про підозрілий пакет з ознаками, аналогічними тому, що надіслали посольству України в Мадриді.

До підприємства було спрямовано сили поліції, територію заводу було оточено, а рух транспорту та пішоходів на прилеглих вулицях перекрито.

Увечері фахівці підірвали пакет у контрольований спосіб, операція завершилася без жертв і постраждалих. Поліція почала збирання речових доказів для аналізу вмісту пакета.

Instalaza - компанія із Сарагоси, яка з 1943 року займається проєктуванням та виробництвом військового піхотного спорядження. Це одна з іспанських компаній, яка виробляє зброю на державне оборонне замовлення уряду Іспанії для допомоги Україні.

Зокрема, Instalaza виробляє протитанкові гранатомети, які використовуються українською армією у війні з Росією. На початку війни міністр оборони Іспанії Маргарета Роблес оголосила, що Київ отримає 1370 таких установок.

Нагадаємо, що у середу, 30 листопада, у посольстві України у Мадриді стався вибух, постраждав співробітник відомства.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх посольств України. Це сталося після вибуху українського дипломатичного відомства в Мадриді.

Конверт із вибухівкою, який здетонував у приміщенні дипломатичного представництва України в Іспанії, був адресований послу Сергію Погорельцеву.

Правоохоронці Іспанії розглядають вибух у посольстві України як теракт.

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