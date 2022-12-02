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Компания террора. В МИД рассказали об угрозах, которые получили посольства Украины

Фото: Олег Николенко, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Посольства Украины в других странах продолжают получать жалкие угрозы. Украинская сторона сотрудничает с правоохранителями в расследовании всех случаев террора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

Окровавленные пакеты, вандализм и минирование

"После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульства в Брно поступили окровавленные пакеты", - пишет Николенко.

По словам пресс-секретаря МИД, посольства получали глаза животных, а сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах.

Между тем жилье посла в Ватикане подверглось акту вандализма, а в Казахстане получили сообщение о не подтвердившемся минировании.

"Посольство в США получило письмо с ксерокопией критической статьи об Украине, но, как и большинство других конвертов, это письмо синхронно с другими поступило с территории одной европейской страны", - отмечает Николенко.

Как пояснил глава МИД Дмитрий Кулеба, попытка запугивания посольств и консульств Украины является обычной кампанией террора. Жалкие попытки остановить нашу страну на дипломатическом фронте никоим образом не запугают наших дипломатов, которые и дальше продолжат эффективно работать.

Николенко отметил, что дипломаты и дальше работают над укреплением обороноспособности Украины и обеспечением украинцев необходимым энергетическим оборудованием для прохождения зимы.

"Украинская сторона взаимодействует с правоохранителями иностранных стран для расследования всех случаев угроз, установления причастных лиц и привлечения их к ответственности", - пишет спикер МИД.

Согласно поручению Кулебы все посольства и консульства переведены в режим усиленных мер безопасности.

"Призываем иностранные правительства гарантировать максимальную защиту украинских дипломатических учреждений в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", - добавил Николенко.

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