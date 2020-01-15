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Камеры наблюдения "поймали" момент взрыва на заводе в Испании

Новости » Происшествия     15.01.2020 - 00:37
Камеры наблюдения "поймали" момент взрыва на заводе в Испании
Фото: взрыв на нефтехимическом заводе в Испании (twitter.com)

На кадрах видно взрыв, пламя, а также реакцию очевидцев

Камера наружного наблюдения засняла момент взрыва на нефтехимическом заводе компании IQOXE в каталонской провинции Таррагона. Как сообщает РБК-Украина, видеозапись выложила в своем Twitter газета El Pais.

На кадрах видно взрыв, пламя, а также реакцию людей, находившихся в зоне действия камеры.

Напомним, в испанской провинции Таррагона (автономная область Каталония) произошел взрыв на нефтехимическом заводе. В результате инцидента один человек погиб, еще шесть пострадали.

Жителям прилегающих районов рекомендовали оставаться в домах и не открывать двери и окна, пока не будут получены сведения о причинах и последствиях взрыва.

Местная власть отрицает выброс в воздух токсичных веществ. При этом причины взрыва и возможные последствия для завода до сих пор неизвестны.

В конце декабря в городе Центеллес в Каталонии произошел пиротехнический взрыв во время фестиваля, в результате чего 14 человек получили травмы различной степени тяжести. Взрыв произошел, когда один из участников фестиваля попытался воспользоваться сумкой с порохом на колокольне.

Ранее РБК-Украина писало, что 11 декабря в муниципалитете Мунтурнес-дал-Вальес неподалеку от Барселоны произошел пожар на химзаводе, в результате которого жителей близлежащих районов начали эвакуировать. Как минимум два человека получили легкие ранения.

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