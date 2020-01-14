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Взрыв в Испании: появилась первая жертва

Новости » В мире     14.01.2020 - 21:59
Взрыв в Испании: появилась первая жертва
Фото: взрыв на нефтехимическом заводе в Испании (twitter.com)

Местная власть отрицает выброс в воздух токсичных веществ

В результате взрыва на нефтехимическом заводе в испанской провинции Таррагона погиб один человек, как минимум шесть человек получили ранения. Об этом сообщает газета El Mundo.

Сообщается, что на место происшествий были направлены все доступные полицейские патрули и пожарные. В районе происшествия прервано движение поездов, а также было ограничено движение на автодорогах.

Местная власть отрицает выброс в воздух токсичных веществ. При этом причины взрыва и возможные последствия для завода до сих пор неизвестны.

Напомним, взрыв на заводе в Тарргоне произошел вечером 14 января. Изначально сообщалось о четверых пострадавших в результате взрыва. После взрыва гражданская защита рекомендовала жителям прилегающих районов оставаться в домах и не открывать двери и окна, пока не будут получены сведения о причинах и последствиях взрыва.

Ранее РБК-Украина писало, что 11 декабря в муниципалитете Мунтурнес-дал-Вальес неподалеку от Барселоны произошел пожар на химзаводе, в результате которого жителей близлежащих районов начали эвакуировать. Как минимум два человека получили легкие ранения.

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