ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Барселоной горит завод с химикатами, людей эвакуируют

Новости » Происшествия     11.12.2019 - 15:25
Под Барселоной горит завод с химикатами, людей эвакуируют
Фото: пожар под Барселоной (lavanguardia.com)

Спасатели не могут потушить пожар с утра

В среду, 11 декабря, муниципалитете Мунтурнес-дал-Вальес неподалеку от Барселоны произошел пожар на химзаводе, в результате которой жителей близлежащих районов начали эвакуировать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание La Vanguardia.

Как сообщается, спасатели тушат пожар еще с самого утра. Огонь все еще активен и неконтролируем. Всего работает 20 бригад пожарников.

На данный момент два человека получили легкие ранения.

"В качестве меры предосторожности, люди, которые находятся в 500 метрах от пожара в Мунтурнес-дал-Вальес, были эвакуированы", - говорится в сообщении.

Огонь также повлиял на движение поездов, которые более часа не останавливались в этом районе.

Причины пожара еще выясняются.

Как писало РБК-Украина, ранее директору сгоревшего одесского колледжа избрали меру пресечения. Его отправили под круглосуточный домашний арест.

Напомним, пожар в одесском колледже произошел 4 декабря. В результате 12 человек погибли, более 30 пострадали. Нахождение 4 человек на данный момент неизвестно.

Также сообщалось, что правительство выделило денежную помощь семьям погибших в размере 200 тысяч гривен. Пострадавшие получат по 50 тысяч гривен.

Кабмин выделил помощь пострадавшим при пожаре в Одессе Опознана еще одна жертва пожара в Одессе
Новости Украины Барселонапожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь