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В Испании произошел мощный взрыв на нефтехимическом заводе, есть пострадавшие

Новости » В мире     14.01.2020 - 21:08
В Испании произошел мощный взрыв на нефтехимическом заводе, есть пострадавшие
Фото: Испания (Pixabey/jackmac34)

Жителей прилегающих районов просят оставаться в домах и закрыть все окна и двери

В испанской провинции Таррагона (автономная область Каталония) произошел взрыв на нефтехимическом заводе, пострадали по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Diari de Tarragona.

Сообщается, что вечером 14 января на заводе между Ла Канонджа и Бонавишта произошел мощный взрыв. По меньшей мере четыре человека получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Гражданская защита рекомендовала жителям прилегающих районов оставаться в домах и не открывать двери и окна, пока не будут получены сведения о причинах и последствиях взрыва.

По сведениям очевидцам, взрыв был слышен во многих района Таррагоны, а также за несколько километров от города.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце декабря в городе Центеллес в Каталонии произошел пиротехнический взрыв во время фестиваля, в результате чего 14 человек получили травмы различной степени тяжести. Взрыв произошел, когда один из участников фестиваля попытался воспользоваться сумкой с порохом на колокольне.

Также сообщалось, что 11 декабря в муниципалитете Мунтурнес-дал-Вальес неподалеку от Барселоны произошел пожар на химзаводе, в результате которого жителей близлежащих районов начали эвакуировать. Как минимум два человека получили легкие ранения.

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