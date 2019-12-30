Под Барселоной во время фестиваля произошел взрыв, десятки пострадавших

Фото с места происшествия (elmundo.es)

По меньшей мере 14 человек получили ранения различной степени тяжести

В городе Центеллес в Каталонии произошел пиротехнический взрыв во время фестиваля, в результате чего 14 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

Как сообщается, взрыв произошел, когда один из участников фестиваля попытался воспользоваться сумкой с порохом на колокольне. В результате взрыва ранения получили 14 человек. Трое из них - в тяжелом состоянии.

На место прибыли медики и пожарная служба. Пострадавших доставили в больницу, а пожарные заключили, что колокольня не получила структурных повреждений.

Moment de l'explosió al campanar de l'església de #centelles . Vídeo que circula per les xarxes socials pic.twitter.com/XnFlrq1Pxt — A.Moreno (@moreno_aleix) December 30, 2019

Фестиваль, который был приостановлен, состоит в том, чтобы повесить на церкви Санта-Колома-де-Сентеллес сосну верхом вниз, после того как ее вырубят в близлежащем лесу.

Напомним, 11 декабря в муниципалитете Мунтурнес-дал-Вальес неподалеку от Барселоны произошел пожар на химзаводе, в результате которого жителей близлежащих районов начали эвакуировать. Как минимум два человека получили легкие ранения.

Также РБК-Украина писало, что с 2016 по 2017 год в Барселоне, перед референдумом о независимости Каталонии, пребывали как минимум трое сотрудников Главного разведывательного управления Российской Федерации.