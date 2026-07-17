Камери, заборона оренди і нові норми: в Україні хочуть змінити вимоги до укриттів

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має посилити відповідальність влади за стан захисних споруд та забезпечити їх доступність для населення.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на законопроєкт.
Головне:
Документ передбачає регулярні перевірки укриттів - не рідше ніж один раз на місяць. Звітувати про їхній стан будуть працівники військових або місцевих адміністрацій.
Крім того, проєкт закону пропонує встановити чітку заборону на приватизацію захисних споруд та їх вилучення з державної чи комунальної власності у будь-який спосіб.
За перешкоджання доступу громадян до сховищ під час повітряної тривоги автори ініціативи пропонують запровадити відповідальність на законодавчому рівні.
Законопроєкт також вносить зміни до містобудівного законодавства: відтепер розділ про інженерно-технічні заходи цивільного захисту стане обов’язковою частиною проєктної документації для будь-якого нового будівництва.
Автори ініціативи наголошують, що реалізація цих заходів дозволить суттєво мінімізувати ризики для цивільного населення під час ворожих атак та усунути прояви недбалості з боку місцевої влади.
Законопроєкт зараз перебуває на розгляді. Для набуття чинності він має пройти голосування у Верховній Раді та отримати підпис президента.
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Раніше ми писали про те, що нещодавно у Києві спалахнули суперечки через намети у метро під час тривог. Частина киян вважає, що вони займають забагато місця в укриттях.