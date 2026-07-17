Камеры, запрет аренды и новые нормы: в Украине хотят изменить требования к укрытиям

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который должен усилить ответственность власти за состояние защитных сооружений и обеспечить их доступность для населения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на законопроект.
Главное:
Документ предусматривает регулярные проверки укрытий - не реже одного раза в месяц. Отчитываться об их состоянии будут работники военных или местных администраций.
Кроме того, проект закона предлагает установить четкий запрет на приватизацию защитных сооружений и их изъятие из государственной или коммунальной собственности любым способом.
За препятствование доступу граждан в хранилища во время воздушной тревоги авторы инициативы предлагают ввести ответственность на законодательном уровне.
Законопроект также вносит изменения в градостроительное законодательство: теперь раздел об инженерно-технических мерах гражданской защиты станет обязательной частью проектной документации для любого нового строительства.
Авторы инициативы отмечают, что реализация этих мер позволит существенно минимизировать риски для гражданского населения во время вражеских атак и устранить проявления халатности со стороны местных властей.
Законопроект сейчас находится на рассмотрении. Для вступления в силу, он должен пройти голосование в Верховной Раде и получить подпись президента.
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Ранее мы писали о том, что недавно в Киеве вспыхнули споры из-за палаток в метро во время тревог. Часть киевлян считает, что они занимают слишком много места в укрытиях.