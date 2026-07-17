Камеры, запрет аренды и новые нормы: в Украине хотят изменить требования к укрытиям

Главное: Верховная Рада рассматривает законопроект, обеспечивающий доступ к укрытиям: запрещается использование хранилищ для других нужд, кроме защиты, во время военного положения.

запрещается использование хранилищ для других нужд, кроме защиты, во время военного положения. Предусматривается установка камер видеонаблюдения в защитных сооружениях, создание интерактивных карт укрытий и установка мобильных модулей, чтобы граждане могли добраться до безопасного места за 10 минут.

в защитных сооружениях, создание интерактивных карт укрытий и установка мобильных модулей, чтобы граждане могли добраться до безопасного места за 10 минут. Вводится обязательная ответственность за ограничение доступа к укрытиям, а также требование проектировать защитные сооружения во время нового строительства.

Главные новшества для защитных сооружений

Запрет на использование не по назначению: В условиях военного положения любое использование укрытий для хозяйственных или культурных нужд будет запрещено. Арендные договоры, касающиеся таких помещений, будут разрываться по инициативе собственника.

В условиях военного положения любое использование укрытий для хозяйственных или культурных нужд будет запрещено. Арендные договоры, касающиеся таких помещений, будут разрываться по инициативе собственника. Жесткие требования к устройству: Укрытия должны быть герметично (кроме противорадиационных) и обеспечены всем необходимым: от инженерных сетей (свет, вода, связь) до запасов лекарств и электрогенераторов.

Укрытия должны быть герметично (кроме противорадиационных) и обеспечены всем необходимым: от инженерных сетей (свет, вода, связь) до запасов лекарств и электрогенераторов. Видеонаблюдение: Все защитные сооружения планируют оборудовать камерами видеонаблюдения. Финансирование этого процесса возлагается на госбюджет.

Все защитные сооружения планируют оборудовать камерами видеонаблюдения. Финансирование этого процесса возлагается на госбюджет. Интерактивные карты: Органы власти обязут создать цифровые карты с укрытиями, а информацию об условиях доступа к ним - публиковать на официальных сайтах и распространять через медиа.

Органы власти обязут создать цифровые карты с укрытиями, а информацию об условиях доступа к ним - публиковать на официальных сайтах и распространять через медиа. Быстровозводимые укрытия: Власти должны обеспечить установку мобильных блок-модульных конструкций (в том числе на остановках) так, чтобы каждый гражданин мог добраться до укрытия максимум за 10 минут.

Ответственность и контроль

Документ предусматривает регулярные проверки укрытий - не реже одного раза в месяц. Отчитываться об их состоянии будут работники военных или местных администраций.

Кроме того, проект закона предлагает установить четкий запрет на приватизацию защитных сооружений и их изъятие из государственной или коммунальной собственности любым способом.

За препятствование доступу граждан в хранилища во время воздушной тревоги авторы инициативы предлагают ввести ответственность на законодательном уровне.

Строительство будущего

Законопроект также вносит изменения в градостроительное законодательство: теперь раздел об инженерно-технических мерах гражданской защиты станет обязательной частью проектной документации для любого нового строительства.

Авторы инициативы отмечают, что реализация этих мер позволит существенно минимизировать риски для гражданского населения во время вражеских атак и устранить проявления халатности со стороны местных властей.

Законопроект сейчас находится на рассмотрении. Для вступления в силу, он должен пройти голосование в Верховной Раде и получить подпись президента.