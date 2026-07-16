Час в укритті не оплачують? Чи можуть вас змусити відробляти години повітряних тривог

Безпека під час повітряної тривоги - найважливіше. Та роботодавці нерідко встановлюють свої правила, як потім оцінювати ситуацію, коли працівники пробули в укритті більшість робочого часу.

Чи можуть звільнити за перебування в укритті і як оплачується такий час, якщо тривога застала вас на роботі? Як закон врегульовує ці грошові питання й чого чекати від роботодавців, в коментарі для РБК-Україна аналізує адвокат і магістр права Євген Буліменко .

Головне: Ніхто не змусить відробляти . Закон не дозволяє примусово залучати вас до роботи у позаробочий час, щоб "відпрацювати" час в укритті.

. Закон не дозволяє примусово залучати вас до роботи у позаробочий час, щоб "відпрацювати" час в укритті. Час у сховищі - безкоштовний? Чи оплачуються години перебування в укритті з точки зору трудового законодавства?

Чи оплачуються години перебування в укритті з точки зору трудового законодавства? Сіра зона тилу . Автоматичний захист від звільнення мають лише ті, хто працює в зоні активних бойових дій. У тилу або в зоні "можливих" боїв формально можуть спробувати оформити прогул.

. Автоматичний захист від звільнення мають лише ті, хто працює в зоні активних бойових дій. У тилу або в зоні "можливих" боїв формально можуть спробувати оформити прогул. Фіксуйте все самі. Роботодавець веде облік робочого часу за спеціальними актами, але працівникові варто мати власні докази на випадок суду.

Чи треба відробляти ці години і що з грошима

Найбільше практичне питання, яке хвилює людей: чи законно, якщо керівник каже "відпрацювати у вихідні або ввечері все, що ви пересиділи під час тривог"?

Закон дає на це чітку відповідь: ні, змусити вас відробляти цей час ніхто не має права.

Роботодавець не може самовільно продовжувати ваш робочий день чи забирати у вас вихідні, аргументуючи це тим, що ви рятували своє життя.

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Проте тут є й інша сторона медалі - фінансова.

Роботодавець не зобов'язаний платити за той час, поки ви не виконували роботу, а сиділи у сховищі.

Відробляти ці години закон не змушує, але й платити за них компанія не повинна, якщо тільки це окремо не прописано у внутрішніх правилах чи колективному договорі.

Сама ж відсутність співробітника на робочому місці під час сирени має документуватися належним чином.

"Фіксування відсутності працівника на робочому місці здійснюється в спеціальному акті, який складається роботодавцем безпосередньо в день такої відсутності. Цей документ є офіційною підставою для обліку робочого часу під час тривог", - пояснює РБК-Україна Євген Буліменко.

Різні правила для прифронтових територій і "тилу"

Трудове законодавство під час воєнного стану захищає від звільнень за неявку тих, хто працює безпосередньо на територіях активних бойових дій.

Там відсутність на місці автоматично є поважною причиною.

А от для Києва та інших міст у відносному тилу можуть діяти інші реалії, де роботодавці можуть спробувати поводитись інакше.

Для визначення статусу територій використовується офіційний Перелік, затверджений наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 №376.

"Окрім зони активних бойових дій, у цьому документі є статус "територій можливих бойових дій". Важливо розуміти, що на ці регіони захисна норма закону про заборону звільнення не поширюється. Тобто формально працівники на територіях можливих бойових дій або в глибокому тилу законодавчо не захищені автоматично від звільнення за прогул, якщо вони просто не з'явилися на роботі", – звертає увагу адвокат.

Як довести, що ви не прогулювали

Якщо ваш роботодавець справді спробує оформити вам прогул (а офіційно це відсутність на місці понад три години без поважних причин), єдиним виходом буде оскарження такого наказу в суді.

Особливо якщо через це вас планують звільнити.

Щоб не залишитися без роботи та виграти справу, адвокат радить збирати власні докази поважності вашої відсутності.

"У судовому порядку працівник може надати суду докази поважності причин своєї відсутності на робочому місці більше 3 годин. Як докази можна і потрібно використовувати показання свідків, матеріали фото та відеофіксації перебування в укритті тощо", - підсумовує Євген Буліменко.