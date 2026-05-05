Камери спостереження та дитячі манежі у вагонах: як УЗ оновила поїзди до літа

13:58 05.05.2026 Вт
3 хв
Оновлених вагонів "Укрзалізниці" стане більше до літа
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: "Укрзалізниця" запускає оновлені вагони (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Укрзалізниця" продовжує оновлювати пасажирські вагони та впроваджує нові рішення для комфорту і безпеки пасажирів. Частина модернізованих вагонів уже курсує, а основну партію готують до запуску перед літнім сезоном.

Головне:

  • Енергонезалежність: Завдяки покращеним акумуляторам кондиціонери та освітлення працюватимуть автономно, що дозволить охолоджувати вагони ще до посадки пасажирів.
  • Безпека: Встановлено камери з нічною зйомкою, датчики руху та кнопки екстреного виклику провідника в кожному купе та вбиральні.
  • Для родин: З’явилися дитячі манежі, міцні сповивальні столики та спеціальні сидіння для немовлят.
  • Додатковий комфорт: На верхніх полицях додали столики, у загальних столах вбудували шахові дошки, а частину елементів в умивальниках зробили безконтактними.
  • Доступність: Додано маркування шрифтом Брайля для зручності пасажирів із порушеннями зору.

Що змінилося у нових вагонах

Головний акцент роблять на комфорті під час поїздок. У вагонах встановили покращені акумуляторні батареї, які дозволяють підтримувати роботу кондиціонерів, освітлення та інших систем навіть без підключення до живлення.

Завдяки цьому вагони можуть подаватися на посадку вже з комфортною температурою, що особливо актуально влітку.

Також пасажири отримали більше дрібних, але зручних рішень:

  • індивідуальні столики на верхніх полицях;
  • можливість регулювати освітлення;
  • більше місця для багажу;
  • вбудовані шахові дошки у столиках.

Посилили безпеку

У вагонах з’явилися камери відеоспостереження з нічною зйомкою та датчиками руху. Провідники можуть контролювати ситуацію через монітори у службових купе.

Крім того, у купе та вбиральнях встановили кнопки екстреного виклику провідника.


УЗ показала, що змінилося у вагонах (інфографіка:facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Більше зручностей для родин із дітьми

Окрему увагу приділили пасажирам із дітьми. У вагонах з’явилися:

  • дитячі манежі у купе;
  • сповивальні столики підвищеної міцності;
  • спеціальні сидіння для немовлят у вбиральнях.

Також оновили зони умивання та зробили частину елементів безконтактними.

Додаткові зміни

Серед інших нововведень:

  • маркування шрифтом Брайля;
  • покращене освітлення;
  • модернізовані санітарні вузли.


Оновлення у вагонах УЗ (інфографіка:facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Що робити, якщо у вагоні некомфортно

В "Укрзалізниці" окремо пояснили, що у разі дискомфорту під час поїздки - зокрема через температуру чи вентиляцію - пасажирам варто одразу звертатися до провідника або начальника поїзда.

Вентиляція та клімат-контроль належать до базових сервісів у поїзді, тому поїзна бригада має реагувати на такі звернення і допомагати створити комфортні умови у межах технічних можливостей вагонів.

Раніше РБК-Україна розповідало, що "Укрзалізниця" посилює заходи безпеки в поїздах. Бригади отримали нове обладнання для евакуації (гучномовці, ліхтарі, свистки), а для пасажирів - пледи та дощовики. Евакуацію проводитимуть лише у разі реальної загрози конкретному поїзду, а не під час кожної тривоги.

Також ми писали про зміну правил бронювання квитків у застосунку "Укрзалізниці". Тепер після виходу зі сторінки оплати повернутися до заброньованих місць не можна - бронь скасовується. Це зробили, щоб уникнути зловживань і зробити купівлю квитків більш чесною, адже раніше місця масово блокували без оплати.

