Камери спостереження та дитячі манежі у вагонах: як УЗ оновила поїзди до літа

"Укрзалізниця" продовжує оновлювати пасажирські вагони та впроваджує нові рішення для комфорту і безпеки пасажирів. Частина модернізованих вагонів уже курсує, а основну партію готують до запуску перед літнім сезоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Головний акцент роблять на комфорті під час поїздок. У вагонах встановили покращені акумуляторні батареї, які дозволяють підтримувати роботу кондиціонерів, освітлення та інших систем навіть без підключення до живлення.
Завдяки цьому вагони можуть подаватися на посадку вже з комфортною температурою, що особливо актуально влітку.
Також пасажири отримали більше дрібних, але зручних рішень:
У вагонах з’явилися камери відеоспостереження з нічною зйомкою та датчиками руху. Провідники можуть контролювати ситуацію через монітори у службових купе.
Крім того, у купе та вбиральнях встановили кнопки екстреного виклику провідника.
Окрему увагу приділили пасажирам із дітьми. У вагонах з’явилися:
Також оновили зони умивання та зробили частину елементів безконтактними.
Серед інших нововведень:
В "Укрзалізниці" окремо пояснили, що у разі дискомфорту під час поїздки - зокрема через температуру чи вентиляцію - пасажирам варто одразу звертатися до провідника або начальника поїзда.
Вентиляція та клімат-контроль належать до базових сервісів у поїзді, тому поїзна бригада має реагувати на такі звернення і допомагати створити комфортні умови у межах технічних можливостей вагонів.
