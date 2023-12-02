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На Камчатці авто влетіло у колону строковиків (відео)

Камчатка, Субота 02 грудня 2023 11:37
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На Камчатці авто влетіло у колону строковиків (відео) Фото: на Камчатці авто влетіло у колону строковиків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

На Камчатці у Росії авто збило колону строковиків. За попередніми даними, за кермом був російський військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал "112".

Відомо, що ДТП сталася зранку 2 грудня на 26 км траси Петропавловськ-Камчатський - Єлізове, неподалік військової частини.

Відомо, що строковики йшли дорогою, коли у них влетіло авто. Попередньо, машина їхала зі швидкістю 80 км/год. За кермом був військовий.

За даними ЗМІ, внаслідок аварії шість російських строковиків госпіталізували. Ще декільком військовим надали допомогу на місці ДТП.

Втрати російської армії в Україні

Російське Міноборони приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. Але опозиційні російські ЗМІ встановили поіменний список з понад 36 тисяч окупантів, які загинули на війні в Україні. Серед них є щонайменше 197 льотчиків.

При цьому Генштаб ЗСУ повідомляє, що було ліквідовано вже понад 331 тисячу окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили понад 1000 росіян.

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