У Росії підтвердили загибель мінімум 197 льотчиків на війні проти України

На війні проти України загинули мінімум 197 російських льотчиків. Найбільші втрати фіксують серед російських мотострілків та Повітряно-десантних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу ВВС.

Опозиційні російські журналісти встановили імена 36 325 окупантів, які загинули під час вторгнення Росії в Україну. Ці дані значно менше офіційної інформації Генштабу ЗСУ, оскільки журналісти встановлюють поіменний список.

Як зазначає видання, останнім часом фіксується загибель більшої кількості професійних військових РФ, які брали участь у боях з початку повномасштабної війни проти України.

Також з червня до кінця жовтня російська сторона втратила понад 370 офіцерів, включаючи 2 генералів.

Цікаво, що серед так званих російських елітних військ найбільше втрат зазнали Повітряно-десантні війська РФ, на другому місці - морська піхота, третє - "Росгвардія".

Крім того, вдалося точно підтвердити, що на війні загинули щонайменше 197 російських льотчиків.

Російські втрати на війні

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. Не розкриваються також втрати техніки, авіації та інших засобів війни.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що було ліквідовано вже понад 309 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили 800 росіян. Також з початку повномасштабної війни знищено вже 322 літаки та 324 вертольоти РФ.

Також нагадаємо, нещодавно HIMARS вперше прямим ударом знищив російський безпілотник ZALA.