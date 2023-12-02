ЗСУ знищили більше 331 тисячі окупантів: Генштаб оновив втрати РФ
Протягом минулої доби, 1 грудня, українські військові ліквідували ще 1070 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 331 110 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 331 110 (+1070) осіб ліквідовано;
- танків - 5571 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 10385 (+13) од.;
- артилерійських систем - 7941 (+10) од.;
- РСЗВ - 913 (+1) од.;
- засоби ППО - 602 (+0) од.;
- літаків - 323 (+0) од.;
- гелікоптерів - 324 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5994 (+18) од.;
- крилаті ракети - 1568 (+1) од.;
- кораблі/катери - 22 (+0) од.;
- підводні човни - 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10410 (+11) од.;
- спеціальна техніка - 1138 (+1) од.
Фото: втрати ворога станом на 02.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші військові продовжують ведення наступальних операцій на Бахмутському напрямку. Зокрема воїни відтіснили ворога з позицій на північ від Хромового та на схід від Кліщіївки, а також успішно контратакували в районі Авдіївки.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку й надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра. Детальніше про ситуацію на фронті станом на 2 грудня можна прочитати за посиланням.
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