На Камчатке авто влетело в колонну срочников (видео)

На Камчатке в России автомобиль сбил колонну срочников. По предварительным данным, за рулем был российский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал "112".

Известно, что ДТП произошло утром 2 декабря на 26 км трассы Петропавловск-Камчатский - Елизово, недалеко от воинской части.

Известно, что срочники шли по дороге, когда в них влетел автомобиль. Предварительно, машина ехала со скоростью 80 км/ч. За рулем был военный.

По данным СМИ, в результате аварии шесть российских срочников госпитализировали. Еще нескольким военным оказали помощь на месте ДТП.

Потери российской армии в Украине

Российское Минобороны скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. Но оппозиционные российские СМИ установили поименный список из более чем 36 тысяч оккупантов, погибших на войне в Украине. Среди них по меньшей мере 197 летчиков.

При этом Генштаб ВСУ сообщает, что было ликвидировано уже более 331 тысячи оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили более 1000 россиян.