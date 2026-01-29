Каллас розкритикувала склад делегації РФ в Абу-Дабі: ведуть переговори без мандата

Склад російської делегації на переговорах в Абу-Дабі свідчить про відсутність у Росії серйозних намірів досягти миру.
Як повідомляє РБК-Україна, про це високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі.
"Із російського боку там (на переговорах в Абу-Дабі - ред.) присутні лише військові, які не мають мандата домовлятися про що-небудь, а це означає, що вони точно не налаштовані серйозно щодо миру", - сказала Каллас.
Вона наголосила, що росіяни, навпаки, продовжують атакувати українців, "намагаючись бомбардувати й заморозити їх, щоб змусити здатися". Тому ЄС має чітко усвідомлювати цей контекст і посилювати тиск на Росію.
"Для нас важливо справді домогтися того, щоб ми змусили Росію перейти до реальних переговорів. Зараз вони лише вдають, що ведуть їх. Ми бачимо, що вони нарощують атаки на Україну, оскільки не можуть просуватися на полі бою, тому вони атакують цивільних", - зазначила голова європейської дипломатії.
Каллас вважає, що саме Росія має піти на поступки.
"Мене непокоїть те, що ми бачили багато поступок також і з українського боку, але це розмиває картину, бо не Україна здійснює агресію. Це робить Росія. Тому ми повинні чинити більше тиску на Росію, щоб ми побачили поступки з російського боку", - наголосила вона.
Нагадаємо, 23-24 січня в Абу-Дабі відбулися дводенні переговори між делегаціями України, США та Росії щодо завершення війни.
До делегації Росії увійшли, зокрема, начальник ГРУ Ігор Костюков (голова російської переговорної групи) та посланець російського диктатора Володимира Путіна, голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв.
За словами російської сторони, до її делегації переважно входять представники Міноборони.
Україну представляли:
Перший раунд мав вступний характер, а наступного дня переговори продовжилися у розширеному форматі. Після цього сторони розділилися на дві підгрупи - політичну та військову.
Найбільшого прогресу вдалося досягти саме у військовому блоці, тоді як домовленостей щодо територіальних питань наразі немає.
У межах військової підгрупи обговорювалися можливе розведення сил, механізми контролю за припиненням вогню та створення центру з координації цих процесів.
Сторони домовилися підготувати власні пропозиції щодо подальшого режиму припинення вогню за тиждень до наступної зустрічі.
Водночас, за даними ЗМІ, Москва наполягає на розподілі електроенергії, яку виробляє тимчасово окупована Запорізька АЕС, між Україною та Росією.
За інформацією Axios, наступний раунд тристоронніх переговорів запланований на 1 лютого в Абу-Дабі.
Також представники США також не виключають, що вже найближчим часом може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним.