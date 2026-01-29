Каллас раскритиковала состав делегации РФ в Абу-Даби: ведут переговоры без мандата

Состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби свидетельствует об отсутствии у России серьезных намерений достичь мира.
Как сообщает РБК-Украина, об этом высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас заявила перед началом встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе.
"С российской стороны там (на переговорах в Абу-Даби - ред.) присутствуют только военные, которые не имеют мандата договариваться о чем-либо, а это означает, что они точно не настроены серьезно относительно мира", - сказала Каллас.
Она подчеркнула, что россияне, наоборот, продолжают атаковать украинцев, "пытаясь бомбить и заморозить их, чтобы заставить сдаться". Поэтому ЕС должен четко осознавать этот контекст и усиливать давление на Россию.
"Для нас важно действительно добиться того, чтобы мы заставили Россию перейти к реальным переговорам. Сейчас они только делают вид, что ведут их. Мы видим, что они наращивают атаки на Украину, поскольку не могут продвигаться на поле боя, поэтому они атакуют гражданских", - отметила глава европейской дипломатии.
Каллас считает, что именно Россия должна пойти на уступки.
"Меня беспокоит то, что мы видели много уступок также и с украинской стороны, но это размывает картину, потому что не Украина осуществляет агрессию. Это делает Россия. Поэтому мы должны оказывать больше давления на Россию, чтобы мы увидели уступки с российской стороны", - подчеркнула она.
Напомним, 23-24 января в Абу-Даби состоялись двухдневные переговоры между делегациями Украины, США и России по завершению войны.
В делегацию России вошли, в частности, начальник ГРУ Игорь Костюков (глава российской переговорной группы) и посланник российского диктатора Владимира Путина, председатель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
По словам российской стороны, в ее делегацию в основном входят представители Минобороны.
Украину представляли:
Первый раунд имел вступительный характер, а на следующий день переговоры продолжились в расширенном формате. После этого стороны разделились на две подгруппы - политическую и военную.
Наибольшего прогресса удалось достичь именно в военном блоке, тогда как договоренностей по территориальным вопросам пока нет.
В рамках военной подгруппы обсуждались возможное разведение сил, механизмы контроля за прекращением огня и создание центра по координации этих процессов.
Стороны договорились подготовить собственные предложения по дальнейшему режиму прекращения огня за неделю до следующей встречи.
В то же время, по данным СМИ, Москва настаивает на распределении электроэнергии, которую производит временно оккупированная Запорожская АЭС, между Украиной и Россией.
По информации Axios, следующий раунд трехсторонних переговоров запланирован на 1 февраля в Абу-Даби.
Также представители США также не исключают, что уже в ближайшее время может состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.