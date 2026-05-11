Каллас припустила, що буде представляти ЄС на переговорах з Росією

Відповідаючи на запитання про готовність стати головним переговорником від ЄС, вона згадала свій юридичний досвід. Каллас зазначила, що здатна помічати пастки, які країна-агресорка зазвичай розставляє під час переговорних процесів.

"Я половину свого трудового життя була юристом, партнером у юридичній фірмі, брала участь у багатьох переговорах", - наголосила глава європейської дипломатії.

Водночас вона зауважила, що ЄС має узгодити спільні вимоги до РФ для мирних переговорів, оскільки наразі Москва не демонструє готовності до добросовісного діалогу.

На її думку, наразі Євросоюз не перебуває у позиції для вступу в мирні переговори. Вона підкреслила, що між державами-членами тривають дискусії щодо того, які саме умови мають бути висунуті країні-агресору.

"Ми не бачимо, щоб Росія справді вела переговори добросовісно. І, звичайно, у нас ведеться дискусія про те, що ми хочемо бачити від Росії", - наголосила посадовиця.

РФ може не погодитись

В коментарі РБК-Україна політолог Володимир Фесенко припускав, що Росія не погодиться на те, щоб ЄС на переговорах представляла Кая Калас.

Європейська дипломатка навряд чи потрапляє під вимогу Путіна: переговорником має бути той, хто "не наговорив всякого" про РФ.

Нагадаємо, 9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що вважає ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера найкращим кандидатом від ЄС для участі у можливих переговорах щодо завершення війни проти України.