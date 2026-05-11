Каллас предположила, что будет представлять ЕС на переговорах с Россией

20:05 11.05.2026 Пн
2 мин
Чиновница заявила, что может "замечать ловушки", расставленные Москвой
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности (flickr.com)

Глава европейской дипломатии Кая Каллас предположила, что выступит в роли переговорщика от Евросоюза в будущем диалоге с Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Каллас заявила на пресс-конференции после завершения заседания Совета ЕС.

Отвечая на вопрос о готовности стать главным переговорщиком от ЕС, она вспомнила свой юридический опыт. Каллас отметила, что способна замечать ловушки, которые страна-агрессор обычно расставляет во время переговорных процессов.

"Я половину своей трудовой жизни была юристом, партнером в юридической фирме, участвовала во многих переговорах", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

В то же время она отметила, что ЕС должен согласовать общие требования к РФ для мирных переговоров, поскольку пока Москва не демонстрирует готовности к добросовестному диалогу.

По ее мнению, сейчас Евросоюз не находится в позиции для вступления в мирные переговоры. Она подчеркнула, что между государствами-членами продолжаются дискуссии касательно того, какие именно условия должны быть выдвинуты стране-агрессору.

"Мы не видим, чтобы Россия действительно вела переговоры добросовестно. И, конечно, у нас ведется дискуссия о том, что мы хотим видеть от России", - подчеркнула чиновница.

РФ может не согласиться

В комментарии РБК-Украина политолог Владимир Фесенко предполагал, что Россия не согласится на то, чтобы ЕС на переговорах представляла Кая Калас.

Европейский дипломат вряд ли попадает под требование Путина: переговорщиком должен быть тот, кто "не наговорил всякого" о РФ.

Напомним, 9 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что считает экс-канцлера Германии Герхарда Шредера лучшим кандидатом от ЕС для участия в возможных переговорах по завершению войны против Украины.

Отметим, в Германии эту идею сразу отвергли. Один из немецких чиновников заявил, что кандидатура Шредера как посредника между Европой и страной-агрессором не рассматривается.

Сегодня, 11 мая, СМИ сообщили, что Берлин обсуждает кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера как потенциального переговорщика от ЕС в диалоге с Россией.

