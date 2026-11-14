Каллас попередила про пастку РФ на тлі заяв Кремля про архітектуру безпеки Європи

За її словами, Москва прагне змістити акцент майбутніх переговорів із війни проти України на питання європейської безпеки, представляючи Росію стороною, яка нібито потребує додаткових гарантій.

"Зосередження уваги на вимогах Росії щодо архітектури безпеки Європи ризикує відвернути увагу від припинення вогню та потрапити в пастку Москви. Поки Росія дотримується своїх максимальних вимог, ми повинні дотримуватися своїх власних", - зазначила Каллас.

Вона закликала партнерів не втрачати з поля зору головну причину війни та не дозволяти кремлю змінювати порядок денний переговорів.

"У нас один агресор і одна жертва, і агресору нема про що турбуватися за свою безпеку", - наголосила глава європейської дипломатії.

Каллас підкреслила, що європейці повинні бути присутніми на переговорах, "не лише для того, щоб просто бути присутніми, а й щоб впливати на результат".