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Каллас предупредила о ловушке РФ на фоне заявлений Кремля об архитектуре безопасности Европы

09:32 14.11.2026 Сб
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: высокий представитель ЕС Кая Каллас (Getty Images)

Россия пытается навязать Европе дискуссию о собственной безопасности, чтобы отвлечь внимание от агрессии против Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Калла заявила перед встречей лидеров ЕС в Дублине 13 ноября.

По ее словам, Москва стремится сместить акцент будущих переговоров по войне против Украины на вопрос европейской безопасности, представляя Россию стороной, которая якобы нуждается в дополнительных гарантиях.

"Сосредоточение внимания на требованиях России по архитектуре безопасности Европы рискует отвлечь внимание от прекращения огня и попасть в ловушку Москвы. Пока Россия соблюдает свои максимальные требования, мы должны придерживаться своих собственных", - отметила Каллас.

Она призвала партнеров не терять из виду главную причину войны и не позволять кремлю изменять повестку дня переговоров.

"У нас один агрессор и одна жертва, и агрессору не о чем беспокоиться за свою безопасность", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

Каллас подчеркнула, что европейцы должны присутствовать на переговорах, "не только для того чтобы просто присутствовать, но и чтобы влиять на результат".

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Россия снова начинает требовать от НАТО, чтобы Альянс вывел свои войска на позиции, которые он занимал в 1997 году. Все это происходит в рамках требований по пересмотру всей европейской безопасности.

Издание Bild также сообщало, что Россия для завершения войны в Украине требует выхода Финляндии из НАТО и отказ альянса от размещения баз в странах Балтии. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков опроверг публикацию и начал утверждать, что такие условия не выдвигались.

Хотя он ранее публично дал понять, что Россия хочет, чтобы НАТО документально закрепило позицию о нерасширении Альянса на Восток.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что формирование будущей архитектуры безопасности Европы напрямую зависит от того, когда и как закончится война России против Украины. Он подчеркнул, что Украина уже является оборонной линией континента.

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