Каллас переназначили премьером Эстонии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Каллас в Twitter и ERR .

"Мое новое правительство. С моими министрами в парламенте Эстонии Рийгикогу после принятия нашей присяги", - написала премьер и опубликовала фото.

Новое правительство будет работать 8 месяцев до следующих выборов Рийгикогу, которые состоятся в марте 2023 года. Коалиция заменила правительство меньшинства Каллас, действовавшее с начала июня.

В новой коалиции будет 15 министров, по 5 от каждой партии. Шесть из них не имеют предыдущего министерского опыта, а пятеро - не являются действующими членами Рийгикогу. Четыре министра останутся на своих предыдущих должностях.