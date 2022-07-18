Каллас переназначили премьером Эстонии
Кайю Каллас вновь назначили премьер-министром Эстонии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Каллас в Twitter и ERR.
"Мое новое правительство. С моими министрами в парламенте Эстонии Рийгикогу после принятия нашей присяги", - написала премьер и опубликовала фото.
Новое правительство будет работать 8 месяцев до следующих выборов Рийгикогу, которые состоятся в марте 2023 года. Коалиция заменила правительство меньшинства Каллас, действовавшее с начала июня.
В новой коалиции будет 15 министров, по 5 от каждой партии. Шесть из них не имеют предыдущего министерского опыта, а пятеро - не являются действующими членами Рийгикогу. Четыре министра останутся на своих предыдущих должностях.
Напомним, 14 июля Кайя Каллас объявила о своей отставке. Она также распустила действующее правительство меньшинства, чтобы начать формирование новой коалиции. Другие министры Партии реформ также ушли в отставку.
Ранее Каллас выражала недовольство планом НАТО по защите стран Балтии, поскольку, по ее мнению, в случае войны с Россией эстонский государство "сотрут с карты".