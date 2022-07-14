Премьер Эстонии ушла в отставку

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас объявила об уходе в отставку. Также она распустила действующее правительство меньшинства, чтобы начать формирование новой коалиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Следуя конституционному протоколу, Каллас сообщила Рийгикогу о своем желании прекратить работу нынешнего правительства и передала президенту Алару Карису заявление об отставке.

Премьер-министр и остальные министры Партии реформ ушли в отставку.

Каллас предложил Рийгикогу, который находится на летних каникулах, провести в пятницу, 15 июля, внеочередное заседание для голосования по новой коалиции.

Партия реформ правит в качестве правительства меньшинства с тех пор, как Каллас выгнал младшего партнера по коалиции, Партию центра, более месяца назад.

На прошлой неделе было объявлено, что три партии в новой коалиции получат по пять министерств в соответствии с новым коалиционным соглашением. В 101-местном Рийгикогу у нее будет 56 мест.