Наше государство и нацию сотрут: премьер Эстонии о плане НАТО по защите стран Балтии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила недовольство планом НАТО по защите стран Балтии в случае войны. По ее словам, в случае вторжения, государство успеют стереть с карты.

Как отметила премьер, план НАТО предусматривает, что страны Балтии могут быть полностью захвачены и освобождены лишь через 180 дней. По словам Каллас, только за более чем 100 дней с начала войны на территории Украины, Россия уже совершила военные преступления против мирного населения.

"Если сравнить размеры Украины и стран Балтии, это будет означать полное уничтожение стран и нашей культуры. Если вы бывали в Таллинне и знаете наш старый город и века истории и культуры, которые есть там - все это будет стерто с карты, включая наших людей, нашу нацию",- заявила Кая Каллас.

Сегодня в каждой стране Балтии базируются около полутора тысяч военных НАТО, которые проходят ротацию. Концепция обороны предполагает, что противник будет опасаться ответа от Альянса в случае вторжения.

Коллас заметила, что лично разговаривала с солдатами НАТО, которые также не очень рады идеи, что они должны умереть, в случае начала войны.