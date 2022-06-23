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Наше государство и нацию сотрут: премьер Эстонии о плане НАТО по защите стран Балтии

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Четверг 23 июня 2022 17:57
Наше государство и нацию сотрут: премьер Эстонии о плане НАТО по защите стран Балтии Фото: Кая Каллас, премьер-министр Эстонии (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила недовольство планом НАТО по защите стран Балтии в случае войны. По ее словам, в случае вторжения, государство успеют стереть с карты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как отметила премьер, план НАТО предусматривает, что страны Балтии могут быть полностью захвачены и освобождены лишь через 180 дней. По словам Каллас, только за более чем 100 дней с начала войны на территории Украины, Россия уже совершила военные преступления против мирного населения.

"Если сравнить размеры Украины и стран Балтии, это будет означать полное уничтожение стран и нашей культуры. Если вы бывали в Таллинне и знаете наш старый город и века истории и культуры, которые есть там - все это будет стерто с карты, включая наших людей, нашу нацию",- заявила Кая Каллас.

Сегодня в каждой стране Балтии базируются около полутора тысяч военных НАТО, которые проходят ротацию. Концепция обороны предполагает, что противник будет опасаться ответа от Альянса в случае вторжения.

Коллас заметила, что лично разговаривала с солдатами НАТО, которые также не очень рады идеи, что они должны умереть, в случае начала войны.

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