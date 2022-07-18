Каллас переназначили прем'єром Естонії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Каллас у Twitter та ERR .

"Мій новий уряд. З моїми міністрами в парламенті Естонії Рійгікогу після прийняття нашої присяги", - написала прем'єр та опублікувала фото.

Новий уряд працюватиме 8 місяців до наступних виборів Рійгікогу, які відбудуться у березні 2023 року. Коаліція замінила уряд меншості Каллас, який діяв з початку червня.

У новій коаліції буде 15 міністрів, по 5 від кожної партії. Шість з них не мають попереднього міністерського досвіду, а п’ятеро - не є чинними членами Рійгікогу. Чотири міністри залишаться на своїх попередніх посадах.