Каллас оцінила ймовірність погодження репараційного кредиту для України

Фото: Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Успіх погодження репараційного кредиту для України на саміті країн Євросоюзу 18-19 грудня оцінюється на рівні 50 на 50.

Про це заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Євросоюз не може дозволити собі провалу на переговорах і має показати свою силу", - заявила Каллас.

Вона також підкреслила, що розуміє, що на Бельгію чиниться великий тиск, щоб вона погодилася на пропозиції, але зазначила, що ЄС врахував занепокоєння, які він висловив щодо використання заморожених російських активів для репараційного кредиту.

Репараційний кредит для України

Нагадаємо, раніше лідери ЄС відклали рішення про використання заморожених російських активів для репараційного кредиту Україні на суму близько 140 млрд євро.

Варто зазначити, що цю ініціативу блокує Бельгія, у якій зберігається найбільша частка активів Росії.

Також проти використання заморожених російських активів передбачувано виступив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Країни ЄС поки що не дійшли єдиного вирішення питання щодо фінансування України. Частина країн закликає використати заморожені активи РФ, інша частина виступає за спільні запозичення країн ЄС.

Водночас Німеччина попередила ЄС, що відмова підтримати репараційний кредит для України може погіршити кредитні рейтинги та підвищити відсоткові ставки.

Також повідомлялося, що США чинять тиск на низку країн ЄС, щоб блок відмовився використовувати заморожені активи РФ на потреби України. Якщо рішення не ухвалять, Київ може зіткнутися з економічними проблемами.

