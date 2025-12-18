Каллас оценила вероятность согласования репарационного кредита для Украины

Репарационный кредит для Украины

Напомним, ранее лидеры ЕС отложили решение об использовании замороженных российских активов для репарационного кредита Украине на сумму около 140 млрд евро.

Стоит отметить, что эту инициативу блокирует Бельгия, в которой хранится наибольшая доля активов России.

Также против использования замороженных российских активов предсказуемо выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Страны ЕС пока не пришли к единому решению вопроса о финансировании Украины. Часть стран призывает использовать замороженные активы РФ, другая часть выступает за совместные заимствования стран ЕС.

В то же время Германия предупредила ЕС, что отказ поддержать репарационный кредит для Украины может ухудшить кредитные рейтинги и повысить процентные ставки.

Также сообщалось, что США оказывают давление на ряд стран ЕС, чтобы блок отказался использовать замороженные активы РФ на нужды Украины. Если решение не примут, Киев может столкнуться с экономическими проблемами.