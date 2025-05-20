Каллас нагадала США про невиконану обіцянку посилити санкції проти Росії

Європейський союз (ЄС) хотів би, щоб Сполучені Штати Америки (США) дотримались слова та посилили санкції проти Росії за відмову від безумовного припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову зовнішньополітичного відомства Європейського союзу (ЄС) Каю Каллас, яку цитує The Guardian.
"Америка заявила, що якщо Росія не погодиться на безумовне припинення вогню, то будуть наслідки. Тому ми хочемо бачити ці наслідки, в тому числі і з боку США", заявила Каллас.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, своєю чергою, повідомив, що після вчорашньої розмови між головою Білого дому Дональдом Трампом та європейськими лідерами, ЄС "посилить тиск" на Москву шляхом введення нових санкцій.
Нещодавно голова Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бессент заявив, що Штати та Європа рішуче посилять санкції проти Росії, якщо Москва не буде вести мирні переговори з Україною "в дусі доброї волі".
Водночас Трамп стверджував, що Вашингтон перейде до санкцій проти Росії, якщо переговори з Україною проваляться. За його словами, санкційні обмеження будуть нищівними для Москви.
Як відзначав державний секретар США Марко Рубіо, Вашингтон давав час Москві для прогресу в переговорах, але терпіння закінчується.
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