Каллас нагадала США про невиконану обіцянку посилити санкції проти Росії

"Америка заявила, що якщо Росія не погодиться на безумовне припинення вогню, то будуть наслідки. Тому ми хочемо бачити ці наслідки, в тому числі і з боку США", заявила Каллас.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, своєю чергою, повідомив, що після вчорашньої розмови між головою Білого дому Дональдом Трампом та європейськими лідерами, ЄС "посилить тиск" на Москву шляхом введення нових санкцій.