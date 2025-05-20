Каллас напомнила США о невыполненном обещании усилить санкции против России

Санкции США против России

Недавно глава Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент заявил, что Штаты и Европа решительно усилят санкции против России, если Москва не будет вести мирные переговоры с Украиной "в духе доброй воли".

В то же время Трамп утверждал, что Вашингтон перейдет к санкциям против России, если переговоры с Украиной провалятся. По его словам, санкционные ограничения будут сокрушительными для Москвы.

Как отмечал государственный секретарь США Марко Рубио, Вашингтон давал время Москве для прогресса в переговорах, но терпение заканчивается.

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