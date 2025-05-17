Трамп "чесно" пообіцяв санкції проти Росії, якщо мирні переговори проваляться

Президент США Дональд Трамп заявив, що перейде до санкцій проти Росії, якщо переговори з Україною проваляться. На його думку, санкції будуть нищівними для РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в інтерв'ю Брету Байєру з Fox News.

Коментуючи законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про жорсткі санкції проти РФ, Трамп зазначив, що використав цей важіль тиску проти Венесуели та Ірану.

"Чесно кажучи, я це зроблю (введу санкції, - ред.), якщо ми не укладемо угоду", - сказав Трамп.

При цьому президент США додав, що подивиться на те, що відбуватиметься на переговорах в Туреччині.

"Це час Туреччини, ми говоримо про Туреччину, і ми побачимо, що буде. Для Росії це буде нищівною поразкою, тому що у них зараз важкі часи в економіці, ціни на нафту низькі", - заявив американський лідер.

Трамп також вкотре наголосив, що вирішити конфлікт може лише він особисто.

"Не може бути зустрічі без мене, бо, як на мене, без мене угода не пройде. У мене дуже добрі стосунки з Путіним. Я думаю, ми досягнемо угоди", - зазначив він.