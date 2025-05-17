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Трамп "чесно" пообіцяв санкції проти Росії, якщо мирні переговори проваляться

Вашингтон, Субота 17 травня 2025 09:40
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Трамп "чесно" пообіцяв санкції проти Росії, якщо мирні переговори проваляться Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Дональд Трамп заявив, що перейде до санкцій проти Росії, якщо переговори з Україною проваляться. На його думку, санкції будуть нищівними для РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в інтерв'ю Брету Байєру з Fox News.

Коментуючи законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про жорсткі санкції проти РФ, Трамп зазначив, що використав цей важіль тиску проти Венесуели та Ірану.

"Чесно кажучи, я це зроблю (введу санкції, - ред.), якщо ми не укладемо угоду", - сказав Трамп.

При цьому президент США додав, що подивиться на те, що відбуватиметься на переговорах в Туреччині.

"Це час Туреччини, ми говоримо про Туреччину, і ми побачимо, що буде. Для Росії це буде нищівною поразкою, тому що у них зараз важкі часи в економіці, ціни на нафту низькі", - заявив американський лідер.

Трамп також вкотре наголосив, що вирішити конфлікт може лише він особисто.

"Не може бути зустрічі без мене, бо, як на мене, без мене угода не пройде. У мене дуже добрі стосунки з Путіним. Я думаю, ми досягнемо угоди", - зазначив він.

Санкції проти Росії

Раніше Франція та Німеччини попередили Росію про посилення санкцій, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню та не зробить кроки до миру.

Цього тижня країни ЄС затвердили 17-й пакет санкцій проти Росії. Він націлений на "тіньовий флот" РФ та компаній, які допомагають Москві обходити вже діючі санкції.

Також нагадаємо, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем ініціював законопроєкт, який передбачає "нищівні" санкції проти Росії. Вони, зокрема, передбачають запровадження 500% мит на імпорт з тих країн, які продовжують купувати російські енергоносії - нафту, газ, нафтопродукти та уран.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Мирні переговори
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