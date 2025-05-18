Конгрес готовий ввести санкції проти РФ: Рубіо пояснив, коли це станеться

Вашингтон давав Москві час для прогресу в мирних переговорах, але терпіння закінчується - рішення про санкції вже на підході.

За його словами, раніше адміністрація Трампа просила Сенат дати їй трохи часу, щоб побачити, чи буде досягнуто прогресу в мирних переговорах.

Очільник Держдепу зазначив, що вже упродовж шести-семи тижнів, Білий дім "доволі чітко дає російській стороні зрозуміти, що ця ініціатива (введення санкцій. - ред.) просувається".

"Ми повідомляли росіянам, що цей процес (впровадження санкцій. - ред.) уже запущено. Ми очікували, що коли все буде завершено, законопроект матиме майже 80 співавторів у Сенаті, та, думаю, приблизно аналогічний рівень підтримки в Палаті представників. Ми пояснювали, що це ініціатива, яку ми не можемо зупинити і не контролюємо", - сказав Рубіо.

Зрештою, додав він, Конгрес, особливо республіканці в Палаті представників та Сенаті, намагалися дати президенту Трампу простір і час для того, щоб він міг досягти певних домовленостей.

"Однак ми неодноразово, уже майже два місяці, попереджали росіян, що це (введення санкцій. - ред.) станеться, якщо не буде жодного прогресу. І я думаю, що саме зараз це починає реалізовуватися. І це одна з речей, яку я знову підтвердив цього тижня, перебуваючи з Ліндсі Гремом у Туреччині: у них (республіканців. - ред.) уже 77 підписів. Він вважає, що можуть дійти до 80 або навіть більше. І це просто факт, про який ми попереджали росіян упродовж кількох тижнів", - зазначив глава Держдепартаменту.