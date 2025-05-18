Конгрес готовий ввести санкції проти РФ: Рубіо пояснив, коли це станеться
Вашингтон давав Москві час для прогресу в мирних переговорах, але терпіння закінчується - рішення про санкції вже на підході.
Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника програмі Face the Nation.
За його словами, раніше адміністрація Трампа просила Сенат дати їй трохи часу, щоб побачити, чи буде досягнуто прогресу в мирних переговорах.
Очільник Держдепу зазначив, що вже упродовж шести-семи тижнів, Білий дім "доволі чітко дає російській стороні зрозуміти, що ця ініціатива (введення санкцій. - ред.) просувається".
"Ми повідомляли росіянам, що цей процес (впровадження санкцій. - ред.) уже запущено. Ми очікували, що коли все буде завершено, законопроект матиме майже 80 співавторів у Сенаті, та, думаю, приблизно аналогічний рівень підтримки в Палаті представників. Ми пояснювали, що це ініціатива, яку ми не можемо зупинити і не контролюємо", - сказав Рубіо.
Зрештою, додав він, Конгрес, особливо республіканці в Палаті представників та Сенаті, намагалися дати президенту Трампу простір і час для того, щоб він міг досягти певних домовленостей.
"Однак ми неодноразово, уже майже два місяці, попереджали росіян, що це (введення санкцій. - ред.) станеться, якщо не буде жодного прогресу. І я думаю, що саме зараз це починає реалізовуватися. І це одна з речей, яку я знову підтвердив цього тижня, перебуваючи з Ліндсі Гремом у Туреччині: у них (республіканців. - ред.) уже 77 підписів. Він вважає, що можуть дійти до 80 або навіть більше. І це просто факт, про який ми попереджали росіян упродовж кількох тижнів", - зазначив глава Держдепартаменту.
Мирні переговори щодо України
В п'ятницю, 16 травня, у Стамбулі відбулися україно-російські переговори щодо припинення війни. Їх запропонував провести російський диктатор Володимир Путін замість запропонованого Україною, ЄС та США всеосяжного 30-денного перемир'я.
Путін відмовився завітати на переговори і прислав делегацію. Президенти США Дональд Трамп і України Володимир Зеленський заявляли про намір прибути на перемовини, але зрештою відмовилися й прислали свої делегації та представників.
Переговори у Стамбулі тривали не більше години та завершилися майже безрезультатно. Російська сторона продовжила тиск і висунула схожі до весни 2022 року вимоги: визнати російськими чотири області й Крим, нейтральний статус України, відмовитися вимагати від Росії сплати репарацій та захищати права російськомовних за європейськими стандартами. Єдине питання, про яке домовилися сторони - провести обмін військовополонених за формулою 1000 на 1000.
В МЗС підтвердили, що російська делегація висунула неприпустимі вимоги, що не відповідають інтересам України.
Президент США Дональд Трамп вважає, що жодних зрушень у мирному процесі не відбудеться, доки він особисто не зустрінеться з Путіним.
Детальніше про підсумки переговорів України та Росії у Стамбулі, - читайте в нашому аналітичному матеріалі.
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