Каллас нагадала США про невиконану обіцянку посилити санкції проти Росії

Фото: Кая Каллас, високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки (flickr.com/photos.valstskanceleja)

Європейський союз (ЄС) хотів би, щоб Сполучені Штати Америки (США) дотримались слова та посилили санкції проти Росії за відмову від безумовного припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову зовнішньополітичного відомства Європейського союзу (ЄС) Каю Каллас, яку цитує The Guardian.