Каллас напомнила США о невыполненном обещании усилить санкции против России

Европейский союз (ЕС) хотел бы, чтобы Соединенные Штаты Америки (США) сдержали слово и усилили санкции против России за отказ от безусловного прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Европейского союза (ЕС) Каю Каллас, которую цитирует The Guardian.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, сообщил, что после вчерашнего разговора между главой Белого дома Дональдом Трампом и европейскими лидерами, ЕС "усилит давление" на Москву путем введения новых санкций.

"Америка заявила, что если Россия не согласится на безусловное прекращение огня, то будут последствия. Поэтому мы хотим видеть эти последствия, в том числе и со стороны США ", заявила Каллас.

Санкции США против России

Недавно глава Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент заявил, что Штаты и Европа решительно усилят санкции против России, если Москва не будет вести мирные переговоры с Украиной "в духе доброй воли".

В то же время Трамп утверждал, что Вашингтон перейдет к санкциям против России, если переговоры с Украиной провалятся. По его словам, санкционные ограничения будут сокрушительными для Москвы.

Как отмечал государственный секретарь США Марко Рубио, Вашингтон давал время Москве для прогресса в переговорах, но терпение заканчивается.

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