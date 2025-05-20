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Каллас напомнила США о невыполненном обещании усилить санкции против России

Вторник 20 мая 2025 15:13
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Каллас напомнила США о невыполненном обещании усилить санкции против России Фото: Кая Каллас, высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности (flickr.com/photos.valstskanceleja)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз (ЕС) хотел бы, чтобы Соединенные Штаты Америки (США) сдержали слово и усилили санкции против России за отказ от безусловного прекращения огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Европейского союза (ЕС) Каю Каллас, которую цитирует The Guardian.

"Америка заявила, что если Россия не согласится на безусловное прекращение огня, то будут последствия. Поэтому мы хотим видеть эти последствия, в том числе и со стороны США", заявила Каллас.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, сообщил, что после вчерашнего разговора между главой Белого дома Дональдом Трампом и европейскими лидерами, ЕС "усилит давление" на Москву путем введения новых санкций.

Санкции США против России

Недавно глава Министерства финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент заявил, что Штаты и Европа решительно усилят санкции против России, если Москва не будет вести мирные переговоры с Украиной "в духе доброй воли".

В то же время Трамп утверждал, что Вашингтон перейдет к санкциям против России, если переговоры с Украиной провалятся. По его словам, санкционные ограничения будут сокрушительными для Москвы.

Как отмечал государственный секретарь США Марко Рубио, Вашингтон давал время Москве для прогресса в переговорах, но терпение заканчивается.

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