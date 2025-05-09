Каллас заінтригувала планами Б і В на випадок вето Угорщини щодо вступу України до ЄС

Угорщина блокує вступ України до ЄС

Нагадаємо, Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан уже неодноразово заявляв, що він не підтримує членство України в ЄС.

При цьому він організував опитування для угорців, щоб дізнатися їхню думку щодо вступу України до ЄС.

14 квітня угорська опозиційна партія "Тиса" показала результати свого соцопитування. Згідно з його результатами, 58% жителів країни підтримують український вступ до ЄС. В опитуванні взяли участь понад 1,1 мільйона осіб.

Сам Орбан похвалився в соцмережах, що проголосував проти українського вступу до Євросоюзу.

Окрім того, Орбан заявив, що членство України в ЄС невигідне для Угорщини, оскільки "загрожує її економіці". За його словами, значною проблемою є те, що Євросоюз нібито повинен утримувати мільйонну українську армію.

Він також назвав вступ України до ЄС "економічним самогубством".

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