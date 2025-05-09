Каллас заинтриговала планами Б и В на случай вето Венгрии по вступлению Украины в ЕС

Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС

Напомним, Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Премьер Венгрии Виктор Орбан уже неоднократно заявлял, что он не поддерживает членство Украины в ЕС.

При этом он организовал опрос для венгров, чтобы узнать их мнение относительно вступления Украины в ЕС.

14 апреля венгерская оппозиционная партия "Тиса" показала результаты своего соцопроса. Согласно его результатам, 58% жителей страны поддерживают украинское вступление в ЕС. В опросе приняли участие более 1,1 миллиона человек.

Сам Орбан похвастался в соцсетях, что проголосовал против украинского вступления в Евросоюз.

Кроме того, Орбан заявил, что членство Украины в ЕС невыгодно для Венгрии, поскольку "угрожает ее экономике". По его словам, значительной проблемой является то, что Евросоюз якобы должен содержать миллионную украинскую армию.

Он также назвал вступление Украины в ЕС "экономическим самоубийством".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.