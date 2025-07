Каліфорнію охопила масштабна пожежа: горить понад 70 тисяч акрів, сотні евакуйовані

Як повідомив департамент лісового господарства та пожежної охорони штату, вогонь під назвою Madre Fire стрімко поширюється через спеку й сильний вітер, охопивши вже понад 70 800 акрів.

Стихія розпочалася в середу близько 13:00 за місцевим часом.

Понад 600 рятувальників і 46 пожежних машин намагаються взяти її під контроль. Наразі локалізовано лише 10% пожежі. Пошкоджено щонайменше одну будівлю, ще 50 - під загрозою.

#MadreFire 7.4.2025 Update: Acreage is 70,800, with 10% containment & 1 outbuilding destroyed . For more information visit fire https://t.co/vI0Ng2RyWJ pic.twitter.com/pNrDPrUU8R