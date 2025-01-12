Пожежа у Лос-Анджелесі не вщухає, є ризик поширення вогню

Масштабна пожежа у престижному районі Лос-Анджелеса Пасіфік-Палісейдс триває. Найближчим часом очікується ускладнення погоди, що може розширити площу займання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пожежники приборкували стихію і в суботу, 11 січня, адже за ніч пожежа поширилася ще на 1000 акрів. Жителів попередили про ймовірне ускладнення погодних умов протягом наступних 72 годин, що може призвести до подальшого розпалювання вогню.

Представник пожежної служби Каліфорнії Тодд Гопкінс зазначив, що хоча 11% пожежі в Палісейдс уже локалізовано, вона охопила понад 22 тисячі акрів (8900 га).

За словами Гопкінса, пожежа поширилася також на район каньйону Мандевілль. Полум'я може перекинутися на Брентвуд, - елітний район, де живуть і грають знаменитості.

Шериф округу Лос-Анджелес Роберт Луна Роберт Луна зазначив, що 153 тисячам жителів міста наказали евакуюватися, ще 166 тисяч мешканців були попереджені про ймовірну евакуацію. Стихія загрожує 57 тисячам будівель.

Луна додав, що його відомство направило 40 співробітників пошуково-рятувальної команди для спільної роботи з іншими відомствами. Серед них - службові собаки для пошуку останків жертв і допомоги у возз'єднанні сімей, які були розлучені.

"Округ Лос-Анджелес пережив ще одну ніч неймовірного жаху і розбитих сердець", - сказала керівник округу Лос-Анджелес Ліндсі Горват.

У п'ятницю ввечері вітер Санта-Ана, що роздував вогонь, послабшав. Однак пожежа в Палісадах на західній околиці міста рухалася в новому напрямку, адже вітер прийшов із Тихого океану та загрожував густонаселеним передгір'ям долини Сан-Фернандо.