Пожежа у Лос-Анджелесі не вщухає, є ризик поширення вогню
Масштабна пожежа у престижному районі Лос-Анджелеса Пасіфік-Палісейдс триває. Найближчим часом очікується ускладнення погоди, що може розширити площу займання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Пожежники приборкували стихію і в суботу, 11 січня, адже за ніч пожежа поширилася ще на 1000 акрів. Жителів попередили про ймовірне ускладнення погодних умов протягом наступних 72 годин, що може призвести до подальшого розпалювання вогню.
Представник пожежної служби Каліфорнії Тодд Гопкінс зазначив, що хоча 11% пожежі в Палісейдс уже локалізовано, вона охопила понад 22 тисячі акрів (8900 га).
За словами Гопкінса, пожежа поширилася також на район каньйону Мандевілль. Полум'я може перекинутися на Брентвуд, - елітний район, де живуть і грають знаменитості.
Шериф округу Лос-Анджелес Роберт Луна Роберт Луна зазначив, що 153 тисячам жителів міста наказали евакуюватися, ще 166 тисяч мешканців були попереджені про ймовірну евакуацію. Стихія загрожує 57 тисячам будівель.
Луна додав, що його відомство направило 40 співробітників пошуково-рятувальної команди для спільної роботи з іншими відомствами. Серед них - службові собаки для пошуку останків жертв і допомоги у возз'єднанні сімей, які були розлучені.
"Округ Лос-Анджелес пережив ще одну ніч неймовірного жаху і розбитих сердець", - сказала керівник округу Лос-Анджелес Ліндсі Горват.
У п'ятницю ввечері вітер Санта-Ана, що роздував вогонь, послабшав. Однак пожежа в Палісадах на західній околиці міста рухалася в новому напрямку, адже вітер прийшов із Тихого океану та загрожував густонаселеним передгір'ям долини Сан-Фернандо.
Пожежі у Лос-Анджелесі
У вівторок, 7 січня, в різних районах Лос-Анджелеса спалахнули шість пожеж. За кілька днів вони разом охопили понад 36 тисяч акрів (14 500 гектарів), або 56 квадратних миль, що в 2-1/2 рази перевищує площу Манхеттена.
8 січня у Каліфорнії було оголошено надзвичайний стан. Президент США Джо Байден скасував візит до Італії через стихію.
Найбільш руйнівна в історії Лос-Анджелеса пожежа зрівняла з землею цілі райони та залишила тліючі руїни того, що колись було людськими будинками та майном.
Стихія забрала життя щонайменше 11 людей і пошкодила або зруйнувала 10 тисяч будівель. Щонайменше 13 людей вважаються зниклими безвісти.
Приватна синоптична компанія AccuWeather оцінила збитки і економічні втрати в 135-150 мільярдів доларів, що віщує важке відновлення і стрімке зростання витрат на страхування домовласників.
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