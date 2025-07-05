Калифорнию охватил масштабный пожар: горит более 70 тысяч акров, сотни эвакуированы

В центральной Калифорнии в округе Сан-Луис-Обиспо вспыхнул масштабный лесной пожар, который уже стал крупнейшим в штате в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Express US.

Как сообщил департамент лесного хозяйства и пожарной охраны штата, огонь под названием Madre Fire стремительно распространяется из-за жары и сильного ветра, охватив уже более 70 800 акров.

Стихия началась в среду около 13:00 по местному времени.

Более 600 спасателей и 46 пожарных машин пытаются взять ее под контроль. Сейчас локализовано лишь 10% пожара. Повреждено по меньшей мере одно здание, еще 50 - под угрозой.

#MadreFire 7.4.2025 Update: Площадь 70,800 акров, с 10% сдерживания & 1 пристройка уничтожена . Для получения дополнительной информации посетите пожар https://t.co/vI0Ng2RyWJ pic.twitter.com/pNrDPrUU8R - San Luis Obispo County Fire Department (@CALFIRE_SLO) 4 июля 2025 г.

Представитель пожарной службы Калифорнии Тони Дэвис сообщил в пятницу, что более 200 людям приказано эвакуироваться из домов.

В тушении огня задействованы воздушные танкеры, которые проводят сброс воды с неба. Из-за масштабного задымления ухудшилось качество воздуха в Лос-Анджелесе, который расположен в 110 милях.

Также объявлено экстренное закрытие Национального памятника равнины Карризо. Власти призывают людей оставаться дома и не препятствовать работе спасателей.

Причины возгорания пока не установлены. Пожар уже превышает втрое масштабы январской катастрофы в Палисейдсе, которая охватила 23 тысячи акров и унесла 12 жизней.