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Калифорния ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

Новости » Общество     05.03.2020 - 11:16
Калифорния ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса
Иллюстративное фото (freepik)

В штате зафиксирована первая смерть от коронавируса

Калифорния (США) объявила о введении чрезвычайного положения после первой смерти от коронавируса на территории штата. Об этом заявил губернатор штата Калифорния Гевин Ньюсом, сообщает Business Insider.

В частности, он отметил, что штат Калифорния привлекает все уровни власти для того, чтобы помощи идентифицировать случаи заражения и замедлить распространения коронавируса.

"Объявление чрезвычайного положения поможет штату в дальнейшей подготовке нашего населения и системы здравоохранения на случай широкого распространения", - заявил Ньюсом.

Сообщается, что введение чрезвычайного положения поможет защитить потребителей от резкого повышения цен и позволит работникам из сферы здравоохранения из других штатов оказывать помощь учреждениям, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусом.

Ранее чрезвычайное положение было введено в Вашингтоне.

Отметим, в США сейчас зафиксировано более 150 случаев заражения коронавирусом, включая 53 инфицированными в Калифорнии.

Кроме того, подтверждено 11 смертей от коронавируса, среди которых 10 человек из штата Вашингтон и один человек из Калифорнии.

Ранее сообщалось, что у берегов Калифорнии через коронавирус изолировали круизный лайнер Grand Princess.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний с просьбой ускорить разработку вакцин и терапии для профилактики и лечение коронавируса.

Отметим, китайские ученые обнаружили, что коронавирус COVID-19 разделился на два штамма - более агрессивный (L) и менее агрессивный (S).

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Новости Украины Соединенные Штаты Америкичрезвычайное положениеКалифорния
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